Bonjour,Dans le cadre d'un projet web en formation, j'ai pour mission de créer mon premier site internet statique.J'ai fini la plus grosse partie visuel du site internet. Si vous avez deux minutes, quoi que.. Vous avez deux minutes vu que vous avez cliqué.. :PPouvez vous faire un tour sur mon site, me donner votre avis, m'apporter un retour d'éventuel bug, problème d'affichage, etc.. Ça serait super.Le concept du site : faciliter l'utilisateur dans le choix des skis pour l'hiver. J'ai ajouté des parties comme la partie "photos" afin de rentrer dans la charte de l'évaluation.De préférence, utiliser Google chrome pour une navigation "smooth".Le site à été d'abord pensé pour une navigation via un ordinateur, puis pour mobile. De ce fait, diverses animations ne sont pas optimisé pour mobile, donc de préférence utiliser un PC pour ckeker le site.La partie "inscription" n'est pas fonctionnelle étant donné que c'est un site statique (Pas d'utilisation de langage back end (SQL, PHP .. ))Voili voilou, ahh.. Le lien du site : https://bsteven-srv7.formations-web.alsace/index.html PS: J'ai fait une faute d'orthographe en créant le logo.. Ça va être corrigé ^^.PS2:Seuls les langages HTML et CSS sont autorisés pour ce premier projet, et les framework sont interdis. Le but du projet étant de montrer ce qu'on a appris à faire avec ces langages. J'ai tout de même utilisé pour certaines parties la grilles bootstrap.