Au Japon, la franchise Fire Emblem de Nintendo est assez active dans la mesure où Intelligent Systems organise plusieurs conventions dédiées à son jeu de carte Fire Emblem Cipher et même des livestream sur la plateforme japonaise NicoNico. Un peu sur le modèle des conventions japonaise Pokémon et très récemment Nintendo fait la même chose au niveau esport avec de vrai tournois japonais sur ses licences maison ARMS et Splatoon 2.Intelligent Systems semble passer à la vitesse supérieure en annonçant aujourd'hui le Fire Emblem Expo qui se tiendra le 4 mai 2019. S'il reste centré sur le jeu de carte Fire Emblem Cipher, le salon devrait comporter d'autres éléments sur la franchise, et on pense notamment à la présence de Fire Emblem: Three Houses.Si vous êtes au Japon ou que vous y serez à cette date là, sachez que les tickets seront mis en vente partir du 28 décembre. Un site web est disponible mais qui sera certainement complété plus tard : http://www.intsys.co.jp/works/FEexpo/