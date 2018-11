Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Selon les dernières projections du service Connected Home Devices de Strategy Analytics, Nintendo est sur le point de retrouver sa position de leader des consoles de jeux vidéo pour la première fois depuis 2009. Le rapport de Global Game Console Market Forecast prédit que Nintendo vendra 17,3 millions de Nintendo Switch dans le monde entier en 2019, tandis que Sony vendra 17,1 millions de Ps4 et de Ps4 Pro. Microsoft quant à lui restera à la troisième place avec 10 millions de Xbox One et de Xbox One X vendues...Source : https://www.resetera.com/threads/switch-will-outsell-ps4-worldwide-next-year-xbox-one-will-be-third-strategy-analytics-prediction.84066/