Le jeu n'est pas sortit et alors ?Un type du nom de jam1gamer s'est empressé de rétablir la vérité historique en remettant un skin de Mario retiré de cet épisode de Smash à savoir le Mario de feu :On peut voir que le bougre s'est déjà amusé à un peu modifier un stage du jeu :Sur ce, je vous laisse avec ce remix https://www.youtube.com/watch?v=WngudwGsxeE pas dégueu et à vendredi prochain pour la sortie du jeu, d'ici là Goku aura peut-être été mis en mod dans le jeu

posted the 11/30/2018 at 05:53 AM by chiotgamer