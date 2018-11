Voilà, après Luke Cage, Iron Fist et The Defender, Netflix vient d'annuler la série Daredevil. Pas de saison 4 pour le héro Marvel.Netflix a déclaré à Deadline : «Darvelevil de Marvel ne reviendra pas pour une quatrième saison sur Netflix. Nous sommes extrêmement fiers de la dernière et dernière saison de la série et bien que cela soit douloureux pour les fans, nous estimons qu'il est préférable de fermer ce chapitre sur une note positive. Nous sommes reconnaissants au showrunner Erik Oleson, aux scénaristes de la série, à une équipe fantastique et à un casting incroyable, dont Charlie Cox en tant que Daredevil lui-même, et nous remercions les fans qui ont soutenu la série au fil des ans. Alors que la série sur Netflix est terminée, les trois saisons existantes resteront en service pour les années à venir, tandis que le personnage de Daredevil vivra dans les projets futurs de Marvel. "Il reste donc Jessica Jones et The Punisher, pas sur que d'autres saisons arrivent.