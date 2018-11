Bon j'avoue que en page d'accueil on a un article qui dit que Kotaku dément toutes les rumeurs concernant le Superman de Rocksteady. Mais selon moi il essayent peut être de brouiller les pistes et faire comme si il n'y avait rien



Car selon N Gamz, un certain SuperMan World Finest aurait fuité avant son annonce prévu au VGA ( titre qui revenait souvent) par un leak de 4chan voici l'article de N-Gamz.com



prochain jeu de Rocksteady, alias les papas de la saga Batman Arkham, sent bon le… Superman! Et oui, tous les Insiders s’accordent à dire que le studio planche sur un soft dédié à l’homme qui adore mettre son slip rouge par dessus ses collants bleus, en optant bien entendu pour une tension dramatique énorme et un côté dark que l’on n’a pas eu l’habitude de voir dans les autres productions estampillées du sigle « S ».



Histoire de rajouter de l’eau au moulin des amoureux de Clark Kent, voilà que le site Game System Requirements vient de lister un certain… Superman: World’s Finest développé par Rocksteady!



Sachant que les Game Awards arrivent à grand pas et que le site précité a déjà fait fuiter avant l’heure Devil May Cry 5, on dirait bien que Superman sera la prochaine coqueluche du studio… non?



Après ils n'ont pas la science infuse et peut être qu'il se goure totalement mais avoue que c'est troublant cette histoire quand même. Rocksteady aiment bien mettre dans ses jeux des easter eggs qui tease leur prochain jeu. Arkham City teasé sans Asylum par exemple. Rappelez vous dans Arkham Knight l'easter Egg de Superman avec L'ex Luthor. Est ce que cet easter egg était aussi un indice ? Affaire à suivre