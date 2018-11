Salut à tous!



Chaque nouveau Forza Horizon (FH) me rappelle à quel point ce studio est une pépite. Au début le premier FH était encore dans l'ombre de la série des Forza Motorsport mais dès le deuxième opus, j'ai compris que les FH aller dominer le marché.



Et puis, Forza Horizon 3 a été la preuve pour moi que le spin-off était finalement devenu plus important que les motorsport.



Enfin Forza Horizon 4 semble tout simplement le meilleur atout de la XB1. Je vois pas d'autre exclus plus reconnus que FH4?



Ce studio arrive a faire des miracles avec un hardware obsolète. Quand on compare FH4 (30fps) avec FM7 (60fps), c'est juste dingue comment la direction artistique de Playground Games est supérieure. Quand on joue, on réalise à quel point ce studio a du potentiel pour tout type de jeux avec un sens du détail rare pour les jeux de voitures. Si tout se passe bien, ça peut être le Naughty Dog de Microsoft.