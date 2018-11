Alors que la sortie de Mutant Year Zero : Road to Eden est imminente, Funcom a dévoilé une vidéo relativement courte qui met en avant l'un des protagonistes du jeu, qui n'est autre que l'homme renard Farrow; qui fait parler son fusil à pompeLe titre sera disponible dès le 4 décembre au tarif de 34,99€ pour l'édition standard, et de 54,99€ pour l'édition Deluxe :L’édition standard qui contiendra bien entendu le jeu et vous donnera accès au jeu 3 jours avant son lancement officiel si vous le précommandez. Cette édition est proposée au prix de 34.99€.L’édition Deluxe comprendra quant à elle le jeu, un fond d’écran, la bande-son intégrale en version digitale, un artbook digital, ainsi qu'un jeu de rôle papier Mutant Year Zero, également en version digitale. Comme pour la version standard, vous aurez droit à un accès anticipé de 3 jours avant sa sortie en cas de précommande, avec en complément un accès à la version Beta du jeu un mois avant son lancement, avec en prime un accès au forum Beta exclusif dès qu’il sera disponible. Cette édition est quant à elle proposée au tarif de 54.99€.En parallèle, le jeu intégrera le catalogue du Xbox Game Pass dès le jour de sa sortie, comme annoncé lors de la conférence de l'évènement X018.