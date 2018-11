Salut, dites voir j'ai un problème de DLC avec mon DS3 collector. Il y a avec un flyer pour les contenu en DLC, avec l'armure de pre-commande et les 2 DLC a venir. J'ai utilisé mon code, qui a été validé, et puis rien. Certes les DLC ne sont pas encore sorti, mais l'armure elle oui. J'ai lancer mon jeu, NADA pas d'armure nulle-part... pas dans l'inventaire, pas dans les boutique rien... Une idée du probleme?

posted the 11/29/2018 at 08:32 PM by tizoc