Voici une Information autour du jeu Final Fanatsy XV :Le 29 novembre 2016, le jeu Final Fanatsy XV sortait sur Xbox One et Ps4. Pour fêter cet anniversaire, les doubleurs ont remercié les joueurs :Le jeu avait été dévoilé lors de la conférence Square Enix de l'E3 2006. Pour rappel, le dernier DLC Ardyn prévu sortira en mars 2019, et marquera la fin du suivi du jeu...Source : https://twitter.com/FFXVEN