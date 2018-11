Avis









Plus de 4 ans après la sortie de l'opus Wii U, j'ai enfin pu venir à bout de l'intégralité de ses défis. Chose qui fut d'une difficulté sans nom pour ma part .En particulier celui qui consistait à finir le mode Classique en intensité 9.0 sans perdre une seule vie...D'ailleurs, j'espère que le mode Classique de Ultimate sera plus intéressant (j'ai pas vu les leaks). Car à part pour le boss final que je trouve excellent, y a pas grand chose à tirer de celui sur Wii U. Même le Classique des épisodes antérieurs était plus intéressant (y avait les "Break the Target" rien que ça).En tout cas, je suis fin prêt pour Ultimate à une semaine de sa sortie.Y en a parmi vous qui ont tenté les défis ?PS: Pour ceux que ça intéresse, j'ai écrit un test de la version 3DS sur SensCritique y a quelques temps dans le lien plus bas