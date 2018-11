Sirène est un Artifice ( une classe d'armes robotiques ) qui a été fabriquée dans l'anneau orbital que l'on trouve dans l'orbite inférieure de la Terre. La particularité des Artifices est d'être des armes non pas créées par les hommes, mais par un collectif d'intelligences artificielles connu sous le nom de Processeur Trinity. Les Artifices sont conçus comme une classe d'armes destinées à être des dispositifs au coeur : la Pote ( the Gate ). En d'autres termes, les artifices sont les cellules d'un système autonome plus large. Pour cette raison, les armes qui ont été créées l'ont été d'une manière fondamentalement différente de celle d'une arme humaine.



À l'intérieur de l'anneau orbital, il y a une institution académique massive connue sous le nom d'Aoïdos. Cette gigantesque institution était autrefois confinée à un petit laboratoire universitaire. Mais au début du XXIe siècle, un scientifique de ce laboratoire a découvert une certaine matière magnétique anormale ( magnetic abnormal matter ) en Afrique. Cette matière, plus tard connue sous le nom de Gate, n'était au début qu'un intrigant artefact n'étant pas à sa place sur le plan stratigraphique, étant donné l'avancée technologique de ce dernier. Au fil des recherches, il a été prouvé que la Porte était une machine à mouvement perpétuel qui défiait les lois de l'énergie, et qu'elle était la source des anomalies magnétiques qui étaient détectées. En réponse à cela, le Gouvernement Unifié a créé une institution de recherche pour poursuivre les études. Et parce que cette institution avait besoin d'un grand nombre de ressources et de personnes, Aoïdos est né.



Selon un rapport déposé dix ans après la formation d'Aoïdos, la Porte était, comme son nom l'indique, une porte. Elle avait pour fonction un portail pouvant relier plusieurs univers. Il n'est pas difficile d'imaginer, s'il existait à la surface de la planète un "Multiverse Joint” ( appellé meta-universe manifold ( agglomérateur de réalités ) dans le jeu ), qu'un accident aurait des conséquences catastrophiques pour la Terre dans son ensemble.



Au cours de cette période, le Gouvernement Unifié a érigé trois pylônes Bean Stalks de la tour orbitale. La première tour, Rhadamanthus. La deuxième, Aeacus. Et la troisième, Minos. Ces tours étaient reliées à la partie orbitale inférieure pour créer l'anneau orbital. Ce projet a été proposé par Aoïdos, et l'anneau orbital devait servir à étudier de manière plus pointu la Porte, loin de la surface de la Terre. Dans cette installation de recherche, un collectif d'intelligence artificielle connu sous le nom de Trinity Processor a été créé pour contrôler la Porte. Le processeur, utilisant des éléments de Biocomputer, a été élevé dans une réalité virtuelle pour acquérir une personnalité, et ce système avait donc pour but de gouverner la Porte.



Le Processeur Trinity continuerait à étendre les systèmes pour gouverner la Porte sans l'intervention de l'homme. C'est au cours de ce processus que de nombreux Artifices ont été créés, par nécessité pour protéger l'anneau orbital. Après tout, les groupes rebelles au Gouvernement Unifié exigeaient tous que la porte leur soient remise.



En raison de leur origine unique, les Artifices ont des fonctions propres et que l'on ne retrouve pas dans les armes créées par l'homme. Les Artifices n'ont pas de moteur interne. Ils ont un système intégré connu sous le nom de Slave Generator leur permettant de recevoir l'énergie de la Porte pour fonctionner. Tous les atifices ont un cristal émeraude aux formes de la Porte servant donc de récepteur au Slave Generator. Sirène possède un laser à particules chargées connecté directement au Slave Generator, lui permettant de tirer un faisceau laser massif. En réalité, il serait plus pointilleux de dire que le faisceau de particules chargées du Slave Generator a fait l'objet de quelques améliorations supplémentaires pour en faire ce qu'il est sur Sirène. Sirène était une lame brillante, un bel et simple appareil destiné à être utilisé contre ceux que le Processeur Trinity considérait comme une menace. Il y a une philosophie de conception qu'on ne retrouve dans aucune création de l'homme.

Un petit document riche en informations sur les évènements passés présentés par Claus à la fin du jeu a été fourni avec la magnifique figurine Sirène, l'Artifice phare de Xenoblade 2. Je ne m'attarderai que sur la seconde partie du dossier, la première n'étant pas importante en-soi. En sachant que je ne fais que traduire de l'anglais au français, la source originelle étant mentionnée en fin d'article, dans l'intitulé adéquat.Les appellations en gras sont, non pas des traductions littérales ou des appelations anglaises de Xenoblade 2, mais de véritables termes issus à la base de Xenogears, et qui ont littéralement les mêmes définitions dans les deux cas. D'ailleurs, Miiks a également fait une vidéo sur le sujet pour les intéressés et anglophones. Il y fait des parallèles avec certains éléments de Xenogears et Xenosaga, mais aussi Xenoblade X, et ouvre la porte à quelques toutes petites théories. Très plaisante à regarder dans l'ensemble, et comme d'habitude avec le bonhomme, je conseille !Je ne comprends vraiment pas pourquoi tous ces éléments du scénario n'ont pas été incorporés au jeu ?! Ça aurait très bien pu être expliqué par Claus lors du dernier chapitre. C'est un véritable manquement, et incompréhensible pour le coup. S'ils se réservaient ça pour un autre jeu, ça m'étonnerait que toute cette explication nous soit révélée maintenant. M'enfin bref, qui vivra verra. Ce qui est sûr, c'est que l'univers Xenoblade d'un point de vue scénaristique sera encore de la partie dans le futur.