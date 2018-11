La console PlayStation Classic permettant soit disant aux joueurs de profiter de certains des meilleurs titres jamais

sortis sur la première console de Sony avec quelques améliorations. Il semble, cependant, que la console

pourrait être en mesure de faire beaucoup plus que simplement émuler les jeux préchargés.



Digital Foundry a récemment démonté complètement cette PlayStation Classic, révélant ainsi les

spécifications hardware de la console qui sont beaucoup plus élevées que ce qui est

CPU : ARM SoC Mediatek 8167A Quad Core Cortex-A35 @ 1.5 GHz (plus puissant que celui des consoles NES et Super NES mini).



GPU : PowerVR GE8300.



Ram : 1 Go de mémoire Samsung en DDR3 de 1866Mhz (Seulement 256Mo de DDR3 sur NES et Super NES mini).



Chipset Audio : Mediatek MT6392A.



Carte mère : Sony LM-11 (1-984-020-11).



16 Go de mémoire flash.



Dimensions : 149 x 33 x 105 mm.



Poids : 170 gr.



AC : 5V 1A microUSB.



Affichage : 720p e 480p via HDMI.



Logiquement, l'émulation PS1 devrait être assez facile à exécuter pour une configuration pareille,

maintenant tout dépendra de la qualité des softwares choisis par Sony.