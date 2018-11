Hello

Je découvre bf2, je suis à la mission 2 le dauntless, quand il faut entrer en tie fighter dans le hangar et tout détruire. Normalement le vaisseau se pose et on continue à pied. Moi j'ai beau tout détruire, mon vaisseau explose à chaque fois. J'ai regardé des vidéos, je ne sais pas d'où vient le problème. C'est rageant je ne peux pas continuer l'aventure.

Une idée de ce qu'il faut que je fasse ? Merci