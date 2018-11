De superbes séquences deont été révélées lors d'un événement industriel, le«Salon international des équipements de diffusion», la démo tournait en résolutionle tout diffusé sur un écran massif de 440 pouces.D'après le concepteur de la sérieCette démo a été réalisée dans le but de donner un petit aperçu de la nouvelle technologie desurement destinée au matérielde nouvelle génération.

"Il faut six mois pour créer une seule voiture. C'est trop gourmand pour une PS4 Pro. Nous construisons donc pour les futures versions de console plutôt que celle qu'on a aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas de problème pour le faire tourner même en résolution 8K."

Who likes this ?

posted the 11/29/2018 at 03:54 PM by leonr4