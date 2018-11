Hello la comu Gamekyo!j'avais envie de partager un peu plus l'amour que j'ai pour notre passion communecertains me connaisse déjà peut être (ou pas ).j'officie essentiellement sur HFS PLAY. Je créer des Themes pour les frontend ( launchbox , hyperspin ,retropieJe vous laisse le bon soin d'aller jeter un coup d'oeil sur ma chaine, j'ai un style particulier qui peut déplaire, j'ai toujours considéré ça comme de la démo tournante, certains thème peuvent paraitre long, mais j'aime prendre mon temps et j'essaye d'être original, j'essaye de mettre en avant des artistes youtubeEt puis franchement entre nous qui à encore envie de thème fixe avec deux png qui clignote? C'est triste, impossible de revenir à la sauce Hyperspin pour moi . Il y aura peut être quelque thèmes qui vont vous plaire , certains sont des exclus HFS j'essayerais dans le mesure du possible ; de satisfaire tout le monde .Et si vous avez des demandes de thèmes en particulier n'hésitez SURTOUT pas j'aime le challenge.@ BientôtVoilà quelque exemple de mon travail :