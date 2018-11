Dans une série de tweets, Mat Piscatella de NPD Group a partagé des informations intéressantes sur les ventes de Xbox One X cette année.



En particulier, il affirme que la dernière console de Microsoft "a été phénoménalement performante" au cours de l'année en cours.



"La guerre des consoles sur Internet est l'une des choses les plus stupides que les gens font, malheureusement ", a-t-il ajouté, ce qui signifie que les choses sont un peu différentes en réalité de ce qu'elles paraissent sur Internet.



Les ventes de Xbox One montrent la plus forte croissance des trois principales plates-formes matérielles aux États-Unis cette année, et la Xbox One X en particulier a enregistré des performances phénoménales...", a déclaré Piscatella au sujet des ventes.



"La croissance d'une année sur l'autre comme celle-ci à ce stade du cycle n'a jamais été vue auparavant, sous l'impulsion du lancement de la Xbox One X et des nouveaux efforts de diffusion de contenu.



Il s'agit d'un redressement de mi-génération que le marché n'a jamais vu auparavant. C'est phénoménal, même s'il n'est pas à la pointe du marché."



Donc, il ya une augmentation en termes de ventes pour Xbox One qui n'a jamais vu auparavant à un tel point dans le cycle de vie d'une console.



PS4 est toujours en tête du marché, mais cela ne veut pas dire que Microsoft ne peut pas être satisfait du succès de sa plate-forme, en particulier grâce à la Xbox One X beaucoup plus attrayant.