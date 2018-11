Voici une Information concernant la Ps4:Voici les jeux qu'il sera posible d'achete le mois prochain :Persona 3 : Dancing in MoonlightPersona 5 : Dancing in StarlightJust Cause 4SubnauticaMonster Boy and the Cursed KingdomMutant Year Zero: Road to EdenThronebreaker : The Witcher TalesGwent : The Witcher Card GameAtelier Arland Series Deluxe PackThe Council : Episode 5Arca’s PathOverride : Mech City BrawlJagged Alliance : Rage!The Last Remnant RemasteredBattle Princess MadelynHello Neighbor: Hide and SeekPath of ExilePlayerUnknown’s BattlegroundsDouble Switch : 25th Anniversary EditionDesert ChildGungrave VR (PsVR)S.O.N.Earth Defense Force 5Knights of Pen & Paper 2 : Deluxiest EditionBorderlands 2 VR (PsVR)Big Crown : ShowdownNippon MarathonWarhammer : Vermintide 2Pour bien finir l'année...Source : https://twinfinite.net/2018/11/all-ps4-game-releases-for-december-2018/