Voici une image de Resident Evil 2 Remake aujourd'hui, même si ce n'est pas grand-chose on peut enfin voir convenablement le visage d'Ada, de près et sans le reflet noir de ces lunettes.Le titre est toujours prévu pour le 25 janvier 2019, avec peut être un nouveau trailer au VGA et une démo publique mi-décembre extrêmement attendue.Allez plus que 2 mois...