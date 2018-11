-Mise à jour du Kraken : La difficulté lors de vos rencontres avec le Kraken a été augmentée et équilibrée pour les différents types d’équipage. Il peut maintenant attaquer n’importe quel navire dont les sloop ! Il vous surprendra également avec sa nouvelle attaque de gifle.-Récompenses de Kraken et du Mégalodon :En tuant le Kraken ou le Mégalodon, un butin sera enfin disponible, flottant à la surface.-Forts Squelettes activés : Six nouveaux forts sont actifs et vous permettent de nouveau de combattre de nombreuses vagues de squelettes.-Navires squelettiques : Les joueurs pourront maintenant rencontrer n’importe où, des navires squelettes passifs ou agressifs. Les navires passifs vaqueront à leurs propres occupations, mais se défendront si vous les attaquez en premier !-Statues de sirènes : Elles font leurs réapparitions sur les fonds marin de la mer des voleurs. En les détruisant, elles abandonnent maintenant des gemmes, qui peuvent être vendues auprès de n’importe quels vendeurs pour obtenir de l’or et de la réputation.-SANTE ! : Vous pouvez maintenant lever votre grog avec d’autres pirates pour trinquer à vos aventures.-Objets limités dans le temps : Passez vos doublons durement gagnés dans les voiles, la coque, la figure de proue, le drapeau, mais aussi les canons, la roue et le cabestan de Wailing Barnacle. Ceux-ci sont disponibles pour un temps limité auprès de Duke dans les tavernes.-Nouvelles recommandations : 17 nouveaux défis à réaliser concernant Shrouded Spoils ont été ajoutés à l’onglet des Fonds de Cale.-Regroupement des recommandations : Les recommandations du menu rapide sont désormais regroupées par campagne / nouvelles aventures des Fonds de Cale, afin de faciliter la navigation.-Recommandations des pirates légendaires : Vingt nouvelles recommandations ont été ajoutées uniquement pour les joueurs légendes.-Titres des Fonds de Cale : Shrouded Spoils introduit 11 nouveaux titres supplémentaires. Les pirates légendaires peuvent maintenant devenir des pionniers de la fortune Athéna.-Nouveaux doublons : 355 doublons sont disponibles pour cette nouvelle aventure et resterons après la fin de l’évènement.-Personnalisation des navires amélioré : Les pirates peuvent maintenant afficher leurs richesses en personnalisant le gouvernail, les canons et le cabestan de leur navire ! Ces nouvelles apparences peuvent être achetées auprès des charpentières postées sur les avant-postes, et à l’image des sets disponibles selon certaines régions, ces cosmétiques le sont également (en lien avec leurs sets d’objets correspondant).-Brouillard : Des précautions supplémentaires doivent être prises lors de la navigation en mer, car le brouillard a maintenant été signalé à travers la mer des voleurs !-Nouveau Mégalodon : Plus de variantes du Mégalodon sont maintenant disponible ! On compte la Reine àCcrête, la Terreur Antique et le très rare Fantome de Shrouded.Plus de détails ici : http://www.seaofthieves.com/fr/release-notes/1.4.0 Voilà Shrouded Spoil conclus donc la dernière Maj "conséquente " bien que ça ne soit pas une campagne limités dans le temps mais des ajouts qui restent fort sympatique pour conclure l'année 2018 avec l'événement de Noël et ainsi enchaîner 2019 sur Sea of Thieves ARENA