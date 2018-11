Bonjour, je l'ai pas vu passer alors je partage. Si j'ai bien compris la fameuse beta avant la fin d'année se fera sur un pattern prédéfini et récemment ils ont demandés aux joueur sur quel thème ils voulaient que le lead designer du jeu devait créer le terrain de jeu sur lequel les gens pourront jouer sur la beta, il me semble que le thème était la science fiction, ci joint le twitch de la création de ce thème, sur lequel on pourra donc jouer. Enjoy. https://www.twitch.tv/videos/341859237

posted the 11/29/2018 at 03:50 AM by minicupi