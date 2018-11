Anthem aura droit a un gros artbook le jour 23 Mars 2019.Dark Horse se charge de la distribution du livreA l'intérieur, nous retrouverons:-Le livre de 160 pages-Un coffret aimanté-Une lithographie-Une réplique miniature métallisée d’un bas-relief d’une ancienne civilisation de Fort TarsisLe tout pour 74.99€Il est vraiment classe, j'espère qu'une belle édition collector sera disponible !J’espère vous faire un concours bientôt, donc n'hésitez pas à passer pares liens The Art of Anthem Limited Edition 74.99€ The Art of Metal Gear Solid I-IV 65.11€ The Legend of Zelda: Breath of the Wild-Creating a Champion Hero's Edition 72.08€