Si la concurrence se renforce, Fortnite continue de trôner fièrement parmi les titres les plus populaires et les plus rentables du moment. Le battle royale free-to-play d'Epic Games franchit un nouveau palier à l'annonce du nombre actuel de joueurs inscrits.



Nos confrères de Bloomberg rapportent en effet qu'à l'heure actuelle, 200 millions de personnes se sont laissées séduire par le jeu de tir. Cela représente une augmentation de 60% par rapport au rapport précédent de 125 millions de joueurs au mois de juin ; autant dire que malgré les mois qui passent, Fortnite a toujours une sacrée pêche. Il faut dire qu'entretemps, le titre est allé trouver de nouvelles ouailles sur Nintendo Switch et Android.

