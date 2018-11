Je viens de finir le chapitre 5, et c’est simple, j’en peux plus, le jeu est trop long, trop de missions inutiles, trop d’allers retours avec les éternels blabla qui dure 10 plombes, et Dutch sans spoiler je ne le supporte plus, voilà c’est dit. Et vous qu’en pensez vous?Je ne m’avance pas trop pour dire que ce jeu est le jeu le plus surcoté de cette gen de mon point de vue. Quand ça parle de révolutionner l’open-world c’est juste un sketch, ou des vendus, au choix.