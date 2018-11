DICE et EA ont profité de la mise à jour qui a été déployée aujourd’hui pour ajouter Star Wars Battlefront II au catalogue du service EA ACCESS.



Les joueurs qui sont abonnés peuvent dès maintenant accéder au titre sans passer par la case achat depuis la Xbox One. Prévoyez un peu de place puisque le titre nécessite plus de 66 Go de libres sur le disque dur.



Star Wars Battlefront II est aussi en promotion et passe à 16.50 € pour les Xbox Live Gold. Du côté du patch, il faudra compter sur 5 Go de données à télécharger pour installer une nouvelle carte de Geonosis et le nouveau héros, Obi-Wan Kenobi. Pour ceux qui souhaitent avoir plus de détails, je vous renvoie vers l’actu de Lud0.