Salut la communauté,

Depuis temps d'année je me suis jamais présenté.

Moi c'est djhu, 32 ans 2 enfants, j'habite aux alentours de la Rochelle. Passionné de jeux video depuis tout petit. Survival horror notamment. ( pour ceux qui veulent en savoir plus poser vos questions )



Je sollicite la communauté pour des conseils concernant un bon casque son 3d 7.1. Je ne joue pas en multi. C'est surtout pour préparer l'arrivée de RE 2 ( nostalgie quand tu me tiens ) Sans embêter les enfants et avoir la meilleur expérience possible. Merci d'avance pour vos réponses.