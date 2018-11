Jeux Vidéo

Rien d'officiel pour le moment, mais il y a quelques jours un mystérieux message est apparu sur Facebook...Générale d’Optique fait partie du groupe GrandVision France, qui appartient au Groupe international GrandVision BV, numéro 1 européen et numéro 2 mondial. GrandVision BV est un ensemble de plus de 4 300 magasins répartis sur 20 enseignes dans 40 pays à travers le monde. Elle possède aussi les marques Grand Optical, Solaris, Pearle, Eye Wish Opticiens, Apollo-Optik etc...Rien d’étrange me direz-vous, si ce n'est que dans l'organigramme de GrandVision France on peut remarquer la présence de Yves Nicolas en tant que Commissaire aux comptes suppléant, poste qu'il occupe aussi au sein de la société Guillemot Corpotation... Comme par hasard... Guillemot Corpotation, dont je vous rappelle, les principaux actionnaires sont aussi ceux de l'éditeur UbisoftVous allez sûrement me dire que ce n'est pas un poste de décideur, un commissaire aux comptes est un auditeur dont le rôle est la vérification des comptes d'une entreprise. C'est un acteur extérieur à l'entreprise qui contrôle la sincérité et la régularité des comptes annuels établis par une société ou autre institution, et pour cela fait un audit comptable et financier. Il s'agit d'une mission légale, qui peut aussi être décidée volontairement par l'entreprise. Le statut, et le rôle, du commissaire aux comptes, sont définis par la loi.On peut aussi voir aussi Jonathon Tully, qui exerce la fonction de conseil en propriété intellectuellechez GrandVision... Ce personnage était auparavant conseiller juridique anti-piratage pour l’Europe chez Nintendo ! Jonathon travaillait auparavant chez Bristow Solicitors où il a coordonné les activités de protection de la propriété intellectuelle pour la Business Software Alliance, l’association de défense des droits des développeurs de logiciels propriétaires, et a collaboré à un certain nombre de dossiers relatifs au piratage sur Internet. Jonathon a également travaillé chez Universal Music et United News & Media. Avant de rejoindre Nintendo, Matthias officiait à l’Institut de droit de l’information de l’Université de Karlsruhe où il enseignait le droit de l’information et sur Internet, et assistait également des projets de recherche.On peut donc affirmer sans hésitation que Guillemot Corpotation est sur le point d’acquérir Valve et de pourquoi pas fusionner avec Ubisoft, et qu'Half Life 3 est donc prévu au moins sur Switch. Et pourquoi pas des crossovers dans la lignée des Mario + Lapins Crétins avec l'univers d'Half Life ? Ca serait pas mal comme idée ? La seule inconnue dans l'équation est la place des deux plateformes de distribution. Est ce que Steam et Uplay vont finir par fusionner ?Source : https://www.facebook.com/generaledoptique/posts/1723865157719265?__tn__=C-R