"Je sais ce que vous attendez : Skyward Sword sur Switch, n'est-ce pas?". Avec cette déclaration pour le moins suggestive, Eiji Aonuma, producteur de la licence Zelda, laissait penser qu'un portage du jeu était en chantier. Deux jours plus tard, Nintendo est venu couper court à cette idée.Pour l'heure, il va falloir se contenter de ressortir ses vieilles consoles pour redécouvrir Skyward Sword, paru sur Wii en 2011 puis en 2016 sur Wii U (via la console virtuelle). Un porte-parole de Nintendo a fait parvenir la déclaration suivante au site britannique Eurogamer :. Bien entendu, cela ne signifie pas que cette éventualité est à écarter définitivement. Il n'est pas rare qu'une entreprise balaye une rumeur, avant de faire une annonce en bonne et due forme plus tard. Par ailleurs, le journaliste d'Eurogamer suggère dans son article que, selon ses informations, Nintendo voudrait sortir un jeu Zelda par an sur Switch... La firme nippone y avait dévoilé Bayonetta 3 l'an passé.