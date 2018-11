Un nouveau collector pour Devil May Cry V vient de faire sont apparition sur Amazon.com et cette fois, pas besoin de claquer 7000€.A l'intérieur, nous retrouverons:-Le jeu dans sa version Deluxe-Un artbook-Une figurine du camion (apparemment, avec des LED dessus)-Un pin's-Un stickers "I love Osaka"-Un poster en tissu de 11"x 17"Le tout pour 120$

Like

Who likes this ?

posted the 11/28/2018 at 12:02 PM by leblogdeshacka