La Maj d'hier de RDR2 à rajouté un truc genre chaque fois qu'on pointe notre arme y'a l'indicateur en bas à droite pour nous dire qu'on peut zoom en appuyant sur bas, et bémol pas moyen de l'enlever dans les options, ça peut paraître insignifiant pour certains mais je trouve que ça fait tacheVraiment étonné de Rockstar sur le coup surtout qu’ils font parti de ces devs qui d'habitude font le max pour minimiser les trucs affiché de hud, et la ils te mettent ce truc complètement inutile et qui fait tache à l'écran, Cool pour une première fois pour faire genre tuto puis c'est bon quoi on a compris lol, manquerais plus qu'un gros triangle au milieu de l'écran s'affichant à chaque fois qu'on est prés de notre cheval pendant qu'ils y sontVoilà il fallait que je m’exprime sur le truc, surtout que personne n'en parle.Screen du truc: