Pour ceux qui ne savent pas, mais une version limité est sortie au Japon la semaine dernière (vivement mon exemplaire), et dans cette édition il y a les deux OST en version Original, donc aucune compression sur la musique, et je trouve juste un peu scandaleux de ne pas avoir proposé ça... surtout que non seulement la version remaster ont a les pistes audio compressé de l'époque (qui me dérange pas spécialement), mais par contre il y a des bug sonore à ce niveau, car certains fichier audio ont été perdu (comme souvent), bref tout pour dire que c'est cool d'avoir les musiques orignal, certaines change vraiment tout