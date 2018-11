Voici une Information concernant une exclusivité à paraitre sur Nintendo Switch :Tout à l'heure, Geoff Keighley a annoncé que 10 nouveaux jeux seraient dévoilés pour la toute première fois aux Game Awards 2018. Cela a provoqué des spéculations sur ce que seraient ces jeux. Il est intéressant de noter que des membres de la presse spécialisée dans les jeux vidéo, tels que GameXplain, Spawn Wave et Direct Feed Games, ont rapidement commencé à teaser la présence du jeu Metroid Prime 4 lors de l’événement. Réponse dans quelques jours...Source : https://nintendosoup.com/some-are-teasing-metroid-prime-4s-appearance-at-the-game-awards-2018/

posted the 11/27/2018 at 10:52 PM by link49