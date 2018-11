Nous sommes allés voir ces entreprises et leur avons dit : "Quel projet veux-tu faire ?" Et ils sont du genre : "Quel est notre budget ?" Et lui : "Je ne pense pas que tu comprennes, ce n'est pas notre question, notre question est de savoir quels jeux tu veux faire ? Nous sommes Microsoft et nous avons le budget, nous voulons juste savoir quel jeu vous voulez faire, quels sont vos rêves les plus fous"..

Lors d'un récent poadcast Mike Ybarra Caporate Vice président chez Xbox, à déclaré que Microsoft donne plus que carte blanche a ses nouveaux studios, puisque la firme de redmond en plus de laisser une liberté total sur la créativité ils vont allouer un budget conséquent pouvant ainsi réaliser leur rêves.Avec ce genre d'approche on comprend mieux pourquoi Microsoft a pu racheter studios sur studios lors de ces 5 derniers mois. De bonne augure pour l'avenir de Xbox.