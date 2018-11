Ici, une démonstration du système de "Magicraft":



NEVERMIND, le studio Nantais, à été récemment assez actif sur son compte Twitter et sa chaine youtube en diffusant quelques courtes sessions de gameplay de son jeu Little Legend.Son héroïne, Pimpim, est une magicienne en quête de ses origines. Le met l'accent sur l'exploration avec un système du nom de "Magicraft", permettant aux joueurs de créer leurs propres sort en récoltant l'énergie d'élément présent dans les différents environnements du jeu (plantes, minéraux)Les développeurs annoncent que le jeu aura une intrigue forte, de nombreuses quêtes secondaires scénarisées et liées à la trame principale.Pour le moment la date de sortie du jeu n'est fixé qu'à un vague 2020.