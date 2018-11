Une "grande société de jeux" basée à Koto, Tokyo recrute un "localisateur / traducteur / planificateur" pour le développement d'un "nouveau jeu sur console" pour de "l'hardware nouvelle génération".De même, un "développeur de jeux avec un fort développement de jeux pour consoles" basé à Shibuya, Tokyo, qui a "développé des titres notables", engage un planificateur pour travailler sur un "titre console de nouvelle génération". La liste des tâches mentionne la planification liée aux batailles de boss, y compris les spécifications et l'ordre de chaque boss, les réglages des paramètres, etc.Les offres d'emploi font suite à un modélisateur de personnages de Luminous Productions dont le curriculum vitae contient une liste de développement d'un "nouveau titre AAA pour PS5".

Like

Who likes this ?

posted the 11/27/2018 at 05:11 PM by jenicris