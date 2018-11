Voici une Information concernant les jeux Persona 3 Dancing Moon Night et Persona 5 Dancing Star Night :On commence par les notes obytneues par le jeu Persona 3 Dancing Moon Night :- Gamespot : 9/10- CGM : 8/10- Twinfinite : 7/10Puis par celles obtenues par le jeu Persona 5 Dancing Star Night :- Destructoid : 8.5/10- Push Square : 8/10- Gamespot : 8/10- Game Informer : 7/10- Twinfinite : 7/10- CGM : 6/10Et celles regroupant les deux Opus :- Digitally Downloaded : 10/10- BemaniStyle : 9/10- EGM : 8/10- Gadgets 360 : 7/10- TheSixthAxis : 8/10- Fandom : 6/10- PersonaCentral : 6/10- USGamer : 6/10Et le test de Jeuxvideo-live.com :Et pour finir, leurs Moyennes Metacritic actuelles :Pour rappel, les jeux sortiront le 04 décembre prochain...Source : https://www.resetera.com/threads/persona-3-dancing-moon-night-persona-5-dancing-star-night-review-thread.83442/