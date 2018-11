Neo Geo

C'est un oubli que vous étiez peu à me pardonner : j'ai évoqué la version internationale de la Neo Geo Mini sans la comparer à son homologue japonaise qui ne dispose pourtant pas du même catalogue de jeux...



Quatorze titres ont été changés entre les deux versions et forcément ça change la donne pour qui aime ce genre de petit gadget commémoratif (mais onéreux).



Jeux exclusifs Neo Geo Mini International : Ghost Pilots - Football Frenzy - Magician Lords - Metal Slug X, 4 et 5 - King of the Monsters 1 - Crossed Swords - Robo Army - Mutation Nation - last resort - Shock Troopers 1 - Blues Journey - 3 count Bout



Jeux exclusifs Neo Geo Japan : KOF 94 + 96 + 99 + 01 + 03 - Top Hunter - Ninja Commando - Burning Fight - Cyber Lip - Real Bout Fatal Fury 2 - Twinkle Star Sprites - Agressors of Dark Combat - Alpha Mission 2 - The Last Blade



Je rectifie donc le tir en vous présentant cette machine.