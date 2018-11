Amiga

Mes petits lapins, sortez vos mouchoirs, je vais vous narrer aujourd’hui une histoire triste, une histoire douloureuse : celle d’un jeu qui n’est jamais sorti dans le commerce ! En l’occurence Liquid Kids, prévu sur Amiga et développé par Ocean France. C'est le drame dans les chaumières ! Mais ce titre connut un étrange rebondissement il y a une quinzaine d’années !



Imaginez la souffrance à l’époque : Les joueurs l’attendent impatiemment, la larme sur la joue et les yeux plein d’espoir, ils feuillettent frénétiquement leur magazine de jeux favori en quête d’une petite news, même dans un coin de page ou a minima une simple date de sortie.



Pas la peine de tergiverser, si les journalistes n’en parlent plus, c’est que c’est mal engagé….



Et les joueurs ne voyant rien venir au fil des mois se résignent… Certains protestent et en signe de mécontentement brûlent quelques Atari ST… Mais rien n’y fait… Le projet est abandonné par l’éditeur, il sombre dans les oubliettes vidéoludiques.



Dès lors le joueur déçu et accablé abandonne les jeux vidéo et se consacre au tennis de table ou à la peinture sur soie. D’autres, comme moi, lance une chaîne de retrogaming et pleure devant la beauté de ces pixels venues d’une époque aujourd’hui révolue et mène des pseudos enquêtes qui n’en sont finalement pas sur des jeux qui ne parlent plus aux jeunes générations.



Je vais donc vous narrer aujourd'hui l'incroyable destinée de Liquid Kids, hit d'arcade de Taito, dans la pure lignée des New Zealand Story et autre Rainbow Islands, convertit sur la fabuleuse PC Engine et qui était également prévu sur Amiga. Cerise sur le gâteau, c'était les frenchies d'Ocean France qui étaient chargés de le développer...