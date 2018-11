Sony pourrai renverser et mettre le feu au poudre en sortant une Psvita 2 ! Imaginez vous une console portable qui pourrait faire tourner les jeux Ps4, Ps3, Ps2, Ps1, Psvita et Psp le tout en 720p, 1080p avec du 60fpsKH3 dans ton litCastlevania Lords of Shadow en voyageMGS 3 : Snake Eater au travailFFVII de partout meme si nos portables sont deja la pour caBleaaach contre tes potes !Sony detruirai le game mobile à tout jamaisMais bon ce n'est qu'un reve... Quel jeu auriez vous acheté en premier ?