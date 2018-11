Amiga

Tu as un Amiga 600 (ou un 1200) et tu aimerais de nouveau caresser ses touches délicates et titiller sa souris charnue ? Malheureusement même si le son du lecteur de disquette est mélodieux, tu es un peu fainéant sur les bords et tu n'aimes pas charger des disquettes pendant des plombes pour jouer... Ne t'inquiète pas, j'ai la solution à ton problème...



Mes petits lapins, nous allons parler aujourd’hui de l’Arcade Game Selector pour Amiga !



A vous les joies infinies de cette formidable machine aux graphismes et aux sons incroyables ! Hé oui à la fin des années 80, l’Amiga c’était déjà l’an 2000.





Alors d’emblée je tiens à m’excuser pour le format 16/9 de cette vidéo mais comme vous allez le voir avec la petite fenêtre qui va apparaitre de temps à autre sur le côté inférieur gauche de l’écran, le signal péritel de mon Amiga 1200 est converti en signal HDMI 720p. J’en suis désolé mais c’est comme ça, la vie est parfois cruelle.



Arcade Game Selector est un utilitaire qui permet de lancer ces jeux WHDLoad sans démarrer le WorkBench. Initialement, il ne fonctionnait que sur Amiga AGA (c'est-à-dire Amiga 1200 et 4000, les seuls à être équipés du chipset AGA) et n’avait pas été mis à jour depuis un moment.



Tomcat666, un membre d’EAB (English Amiga Board) s’est attelé à le « moderniser » de façon à le faire fonctionner sur Amiga 600 et donc le chipset OCS (qui n’a rien à voir avec le bouquet de chaîne de télévision).



Ainsi avec une carte Compact Flash équipée d'une nappe IDE et l'Arcade Game Selector, vous pouvez avoir accès à une bonne partie de la ludothèque Amiga... Le tout pour une vingtaine d'euros...



Je vous explique tout cela dans cette vidéo...