J'avais fait hier un article sur l'affaire de la faille de Micromania que vous pouvez retrouver ici :Mais pour les pressés, je résume très vite l'histoire, une manipulation sur le site de micromania permettait d'avoir n'importe quel produit a moins de 85%. Inutile de dire que les PS4 PRO ont été la cible number one des clients.A 40 euros une PS4 PRO, Micromania c'est fait complètement dévaliser, certains ont même fait des commandes pouvant aller a plus de 10 000 euros voire 16 000 euros (comme un gérant d'entreprise).Micromania a fait appel en urgence a l'entreprise de recouvrement Intrum, qui a retrouvé chaque client qui a profité de ce petit bug, pour demander le remboursement en argent de chaque commande effectué.Si certains ce sont monter honnête d'autres ont continué a refuser de rendre quoi ce soit (surtout que pas mal de choses ont fini tout simplement sur le bon coin...). Pire, certains affichent fièrement leurs lettres de recouvrement avec leurs montants, comme un enfant du 15-18 du forum de JV.COM qui doit la modique somme de 6000 euros a Micromania.Le petit jeu continue avec d'autres qui ce sont renseigner sur la société Intrum, qui a souvent été épinglée par des associations de défense du consommateur pour des méthodes de recouvrements musclées et parfois illégales. On se demande donc pourquoi Escromania a choisi sur toutes les entreprises de recouvrement, une des pires...Mais un problème cache souvent un autre, et si cette fois les clients font silence radio, quelques-uns ne se privent pas de continuer a narguer et a profiter de l'argent de Micromania.En effet, des clients ont tellement passé de commandes qu'ils reçoivent maintenant tous les jours et mèmes plusieurs fois dans la même la journée, des bons d'achat de Micromania d'une valeur de 10 euros.Explication, chez Micromania, si vous dépassez un certain seuil de points vous recevez un bon d'achat de 10 euros par mail. C'est un programme qui gère ça, le mail est envoyé automatiquement chez le client. Le problème avec la faille, c'est qu'elle a duré plusieurs jours, et des clients ont donc bien profité...Inutile de dire que des centaines de bons d'achat de Micromania sont en train d’être utilisé, en ce moment même peut-être, comme sur les forums de JV.Com où certain ne s'en cache même pas comme vous pouvez le voir avec l'image ci-dessous en disant : Je vais dévaliser le PSN maintenant !*Et ce n'est qu'une page...*A savoir que les bons d'achat Micromania ne sont pas cumulables, mais rien n’empêche au client d'acheter des PSN Card ou abonnement PS+ avec ces derniers, ou tout simplement les revendre sur le bon coinUne sale histoire pour Micromania donc...