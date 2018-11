Voici une Information autour de la PlayStation Classics :IGN, que ça soit la branche UK ou US, est le premier site à lui attribué un note :Ça sera un 5.5/10 de leurs parts, avec la mention Médiocre. Pour rappel, la PlayStation Classics sortira le 07 décembre prochain, au prix de 99.99 euros…Source : https://www.resetera.com/threads/playstation-classic-review-thread.83429/

posted the 11/27/2018 at 01:51 PM by link49