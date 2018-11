Sur le départ

Le programme du mois de Décembre se dévoile enfin, avec des grosses cartouches et des trucs vraiment pourri.Mon coup de cœur est tout naturellement le film avec Sandra Bullock, Bird Box.-Bates Motel saison 5-Battle for Skyark-Retour au lagon bleu-The Santa Clause-La couleur du crime-La petite Sirène-Les suffragettes-Selma-Les rois mages-Whiplash-Super Noël-Le programme-Une merveilleuse histoire de temps-Star Trek Into Darkness-Plan Coeur-Un Noël 5 étoiles-C'est du gâteau : spécial fêtes !-Dogs of Berlin-Les super Mini Monstres et l'étoile magique-Nowgli: La Légende de la Jungle-Pine Gap-The Ranch Saison 6-Dumplin'-Nailed It Holiday-Le mème américain-Remastered : Who Killed Jam Master Jay ?-Neo Yokio-Memories of Alhambra Saison 4Out of Many, One-La fête à la maison saison 4-Roma-The Protector-Les Nouvelles Aventures de Sabrina - épisode spécial-Les Voyageurs du temps-Inside The World's Toughest Prisons Saison 3-L'accusé : meurtre et injustice dans une petite villeDix pour cent - Saison 3Springsteen On Broadway-Baki-Cinquante nuances de Grey-Ellen DeGeneres : Relatable-Terrace House : Opening New Doors - Partie 5-Bird Box (chouchou du mois! )-3below : Tales of Arcadia-Diablero-La vie et l'art perdu de Szukalski-Sirius the Jaeger-La colline aux lapins-You-Alexa et Katie - Saison 2Salvation - Saison 1Pas encore de date pour la saison 5 de Black Mirror-Stratton, le 29 novembre-Guilty, le 30 décembre, comme-Coût de chance-Miracle sur la 34ème rue-Firehouse Dog-Le Client-Chien de Guerre-The Island-Crimes et Pouvoir-Kanak, l’histoire oubliée-Sowing the Seeds of Love-L’attrape parents-La Course au Jouet-Mortel Été-Belinda et Moi-The 10 year Plan-Tarzan-Garfield 2-Rose et le Soldat-Couleur locale-Mon beau-père et nous-Les Simpsons, le film-Bernard-Chefs-The Divide-Suckers-Three Times Manon-Junjo Romantica-Detective Alice-The Fall, le 1er décembre-Wizards vs. Aliens, le 14 décembre-Une chance de trop-Supernatural