Saint Seiya

parsera donc biende par chez nous et la série se trouve également un créneau de sortie pour l'été 2019. Visuellement, on devrait retrouver quelque chose proche du filmdans une version plus dépouillée au vu de cette affiche et pour rappel, la première saison comptabilisera 12 épisodes.Réalisation de(D. Gray-Man Hallow) character-design de(JoJo's Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable), armor-design de(Afro Samurai) et scénario sous la supervision de(Avengers: Secret Wars).