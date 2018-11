Voici une Information autour de la Saga Xenoblade Chronicles :Nintendo précise que l’offre sur les jeux Xenoblade Chronicles, Xenoblade Chronicles X et Xenoblade Chronicles 2 sur l’eShop se termine bientôt, le 29 novembre pour être précis. En espérant que Nintendo pensent aux joueurs qui réclament encore aujourd’hui un portage dur Nintendo Switch des deux premiers Opus…Source : https://twitter.com/NintendoUK/status/1067387594474962945

posted the 11/27/2018 at 12:57 PM by link49