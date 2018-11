Je viens de recevoir mon pack gold rush, L'ayant pris surtout pour l'aspect de la console je revend donc le jeu qui va avec a savoir bf5 édition Deluxe pour 35€ (payement par PayPal),si quelqu'un est intéressé qu'il me fasse signe

posted the 11/27/2018 at 12:49 PM by skuldleif