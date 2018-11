Aethyr fait parti de ces dizaines et dizaines de projets de RPG oldschool qui fleurissent sur Kickstarter et qui ont eu la chance d'avoir réuni rapidement les (petits ici) fonds qu'ils demandaient.Malgré une DA plutot classique (si on enleve le boss de fin de video plutot classe), le jeu aura pour lui un certain dynamisme durant les combats, la possibilité d'obtenir une centaine de capacités et des millions d'objets uniques a récupérer.Au programme aussi du modding et du multijoueur, avec la possibilité d'une sortie console (Switch pleasssse).Le Kickstarter est ici https://www.kickstarter.com/projects/1199039590/aethyr , il reste 22 jours pour backer.