Make it Count, avec 32 joueurs, une sorte de Battle Royale, voit 32 joueurs s'affronter au sein d'une zone qui rétrécit progressivement. Le mode s'articule autour d'armes prédéfinies, comme l'arc ou les couteaux à lancer. Plusieurs cartes sont au programme, dont Strawberry, Stillwater Creek et Tall Trees.



Most Wanted dans lequel les joueurs s'affrontent là aussi. Le but est de grimper dans le classement en tuant le plus de personnes et en accumulant la plus grosse prime. Les maps incluent Saint Denis, Tall Trees, Thieves Landing, Tumble Weed et Valentine.



Name your weapon est un mode « free for all » qui s'articule autour d'une liste précise d'armes. Le joueur gagne une certaine quantité de points qui varie selon l'arme choisie, certaines étant plus difficiles que d'autres à manier mais offrant plus de récompenses. Il s'articule autour des zones Lanik Electrical, Tall Trees, Heartland Oild Fields, Fort Mercer et Annesburg.



Team Shootout est de son côté un mode en équipe façon Deathmatch et prenant place sur les docks de Saint Denis et à Bolger Glade.



Races comme son l'indique, invite les joueurs prendre part à des courses de chevaux. Trois types de course sont visiblement prévus : les courses d'un point à un autre (Fort Wallace et Bard's Crossing) ; les courses à tours (dans la région de Saint-Denis) ; et les courses libres durant lesquelles il s'agit de traverser plusieurs checkpoints dans n'importe quel ordre (Blackwater, Rhodes, Saint Denis, Tumbleweed et Valentine).

La bêta de Red Dead Redemption 2 débute aujourd'hui pour ceux ayant pris la version Ultimate et les modes de jeux sont déjà en fuitent.Tout est sur IGN