Sérieux déjà qu'on en sais pas mal sur DMC5 et la je viens de voir une nouvelle info qui viens de tomber et franchement perso je trouve que c'est le genre de truc que c'est mieux qu'on découvre nous même en jouant au jeu. (bon c'est plus un tease mais les fans vont tout de suite deviner la suite), bref franchement c'est quand même con de voir des devs succomber à leurs communauté de fans "ouin ouin on veux plus de news ect". Et dire que le jeu arrive en Mars donc j'imagine pas ce qu'ils vont encore nous dévoilé comme Spoilers d'ici la sortie(ou news/surprises pour certains) , ceux qui veulent savoir c'est quoi l'info en question > Lien Bref sur le coup je dis vive la com made in Rockstar, on te montre du jeu sans allé dans l’excès et l'abus. Chose assez rare de nos jours je trouve.