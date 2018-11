Voici une Information concernant la Nintendo Switch :Voici la liste des jeux qui sortiront le mois prochain :- Monster Boy and The Cursed Kingdom- Gear Club Unlimited 2- Battle Princess Madelyn- SEGA Genesis Classics- Katamari Damacy Reroll- Super Smash Bros. Ultimate- Desert Child- GRIS- Omega StrikeMême si un jeu se démarque vraiment...Source : https://nintendosoup.com/list-of-all-nintendo-switch-games-releasing-december-2018/

posted the 11/27/2018 at 07:39 AM by link49